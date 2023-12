FP Markets erhält in Kenia eine FX-Broker-Lizenz von der Capital Markets Authority (CMA)

Die Regulierung in Kenia ergänzt die regulatorische Präsenz von FP Markets in Afrika, das am 10. Mai 2022 bereits eine Lizenz von der südafrikanischen Financial Sector Conduct Authority (FSCA) erhalten hat und seine globale regulatorische Präsenz auf mehreren Kontinenten weiter ausbaut.

Craig Allison, CEO von FP Markets, kommentierte die Nachricht mit den Worten: „Wir freuen uns über die Erteilung der Lizenz durch die CMA. Kenia hat sich für uns zu einem wichtigen neuen strategischen Standort entwickelt und ist ein Land mit einer jungen und dynamischen Gemeinschaft von Händlern und Investoren. Es profiliert sich als gut reguliertes Zentrum für Finanzdienstleistungen und als Drehscheibe für weite Teile Afrikas. Außerdem ist die hiesige Wirtschaft sehr fortschrittlich und zeichnet sich durch einen starken Unternehmergeist und kontinuierliches Wachstum aus. Wir freuen uns darauf, künftig in Kenia tätig zu sein sowie mit den lokalen Aufsichtsbehörden und der Regierung zusammenzuarbeiten, um eine nachhaltige Entwicklung der Branche zu gewährleisten."

Durch die Erteilung der CMA-Lizenz wird die regulatorische Präsenz der Unternehmensgruppe erweitert, zu der nun auch von der Australian Securities and Investments Commission (ASIC), der Financial Sector Conduct Authority (FSCA) in Südafrika, der Financial Services Commission (FSC) auf Mauritius, der Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) und der Securities Commission of the Bahamas (SCB) regulierte Unternehmen gehören.

Als ein weltweit führender Broker, der stolz auf die Bereitstellung erstklassiger Handelsbedingungen ist, können Händler und Anleger über die Handelsplattformen MT4, MT5, cTrader und Iress auf über 10.000 handelbare Märkte zugreifen. FP Markets freut sich darauf, seinen Kunden in ganz Afrika erstklassige Handelsdienstleistungen anbieten zu können, die von beliebten Währungspaaren wie EUR/USD und USD/JPY bis hin zu Small-Cap-Aktien an den globalen Börsen reichen, sowie Indizes, Rohstoffe, Anleihen, ETFs und digitale Währungen umfassen.