NEW YORK (dpa-AFX) - An den US-Börsen dürften am Donnerstag zum Handelsstart vor allem Technologieaktien zulegen. Einmal mehr sorgt das Thema Künstliche Intelligenz (KI) für Optimismus. Mit Spannung warten die Anleger außerdem auf den Arbeitsmarktbericht für November, der am Freitag veröffentlicht wird. Auch Spekulationen finden Beachtung, dass sich die japanische Notenbank bald - als letzte Zentralbank- von ihrer Negativzinspolitik verabschieden könnte. Auslöser sind Bemerkungen des japanischen Notenbankchefs Kazuo Ueda.

Rund eine Stunde vor dem US-Handelsstart taxierte der Broker IG den Dow Jones Industrial 0,1 Prozent tiefer auf 36 032 Punkte. Für den Auswahlindex Nasdaq-100 zeichnete sich am Donnerstag ein um 0,4 Prozent auf 15 848 Zähler höherer Start ab. Die im Großen und Ganzen seit den Oktober-Tiefs laufende Börsenrally stockt seit ein paar Tagen. Allerdings sind die Indizes auch bereits dicht in an ihre Rekordhochs herangerückt.