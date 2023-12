40 Tonnen unter Strom Kaufland kooperiert mit Einride und eröffnet E-Ladepark im Logistikzentrum Möckmühl (FOTO)

Neckarsulm (ots) - Kaufland setzt seine LKW unter Strom. Gestartet wird mit

einem wegweisenden Projekt am Logistikstandort in Möckmühl. Dort eröffnet das

Unternehmen seinen ersten Ladepark mit acht Ladestationen, jede mit einer

separaten Spur für eine E-Sattelzugmaschine inklusive elektrisch betriebenem

Kühlauflieger. Das Projekt gehört zu den größten in ganz Deutschland. Die Säulen

bestehen aus DC-Ladestationen mit einer Leistung von bis zu 350 Kilowatt, die

einen sehr schnellen Ladeprozess ermöglichen.



Kaufland setzt in Zusammenarbeit mit Einride, einem der führenden Anbieter von

intelligenten Lösungen für den digitalen, elektrischen und autonomen

Gütertransport, schwere E-LKW bei der Belieferung seiner Filialen ein. Seit der

Gründung 2016 hat das schwedische Unternehmen dazu beigetragen, die

CO2-Emissionen seiner Geschäftspartner um bis zu 95 Prozent - im Vergleich zum

Fahren mit Diesel - zu reduzieren. In der ersten Phase der strategischen

Partnerschaft kommen acht elektrische 40-Tonner zum Einsatz, die vom

baden-württembergischen Verteilzentrum in Möckmühl aus insgesamt zehn Filialen

im Raum Ludwigsburg beliefern.