Frau Roopa Mishra, Beigeordnete Sekretärin - SBM, Ministerium für Wohnungsbau und städtische Angelegenheiten, wies auf die bedeutenden Veränderungen im Bereich der Abfallwirtschaft in Indien hin. Sie betonte die Notwendigkeit einer klaren Trennung von recycelbaren und nicht recycelbaren Stoffen in jeder Stadt und zeichnete das Bild einer zukünftigen Stromerzeugung aus Abfällen als einen Schritt hin zum Aufbau einer Kreislaufwirtschaft.

NEU-DELHI, 7. Dezember 2023 /PRNewswire/ -- Auf der 8. International Conference on Waste to Worth trafen sich Entscheidungsträger und Meinungsbildner, um den dringend notwendigen Wandel hin zu einer Kreislaufwirtschaft zu thematisieren. Die Veranstaltung, die von Shri Hardeep Singh Puri, Minister für Erdöl und Erdgas und Minister für Wohnungsbau und städtische Angelegenheiten, und Shri Ashwini Kumar Chaubey, Staatsminister für Verbraucherangelegenheiten, Lebensmittel und öffentliche Verteilung und Ministerium für Umwelt, Wald und Klimawandel, virtuell eröffnet wurde, hob die Bedeutung von Zusammenarbeit und „bhagidaari" (Partnerschaft) hervor, um Indien in eine nachhaltige und kreislauforientierte Zukunft zu führen.

Indien legt auf der 8. International Conference on Waste to Worth der CII eine ehrgeizige Agenda für die Kreislaufwirtschaft fest

