Mehr Erfolg im Mittelstand durch digitale Sichtbarkeit - Maximilian Müller von der MEDIENWERK Agentur klärt auf (FOTO)

Lennestadt (ots) - Unternehmen, die in der dritten oder vierten Generation

geführt werden und in der Vergangenheit große Erfolge erzielt haben, haben eine

große Herausforderung zu bewältigen - ihre Gewohnheiten. Viele Marktführer

laufen nach erfolgreichen Zeiten Gefahr, wichtige Veränderungen aus den Augen zu

verlieren. Dies kann sie als Arbeitgeber und Dienstleister unattraktiv machen.

Maximilian Müller ist Geschäftsführer der MEDIENWERK Agentur und zeigt

Unternehmen aus dem Mittelstand, wie sie sich die Digitalisierung zunutze machen

können, um neue Mitarbeiter und Kunden anzuziehen. Worauf es dabei im Detail

ankommt, erfahren Sie hier.



Der Markt befindet sich im Wandel - eine Tatsache, die unweigerlich feststeht,

von vielen Unternehmen jedoch immer noch zu wenig Aufmerksamkeit bekommt. Das

Problem: Viele Marktführer ruhen sich derzeit auf den vergangenen Erfolgen aus

und starten nicht rechtzeitig mit der Digitalisierung in allen Bereichen. "Die

gefühlte Sicherheit ist nach wie vor hoch. Doch wer weiterhin untätig bleibt,

wird schon bald vom Markt verschwinden. Denn: Wer nicht mit der Zeit geht, geht

mit der Zeit", erklärt Maximilian Müller, Geschäftsführer der MEDIENWERK

Agentur.