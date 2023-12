Eurobank Asset Management MFMC investiert in Mintus

LONDON und ATHEN, 7. Dezember 2023 /PRNewswire/ -- Mintus Global Limited (Mintus), gibt bekannt, dass Eurobank Asset Management MFMC (Eurobank Asset Management),eine 100%ige Tochtergesellschaft der Eurobank S.A. (Eurobank) eine Minderheitsbeteiligung an Mintus Global Limited (Mintus) erworben hat. Diese Investition wird eine weitere Zusammenarbeit zwischen den Parteien auf dem Gebiet der alternativen Anlagekategorien auslösen.

„Unsere Investition in Mintus unterstreicht das Engagement von Eurobank Asset Management, bahnbrechende Technologien zum Nutzen unserer Kunden einzusetzen", sagte Theofanis Mylonas, Geschäftsführer der Eurobank Asset Management MFMC. „Dieser Schritt baut auf der Geschichte der Eurobank Asset Management auf, die nach innovativen Möglichkeiten sucht, um eine Wertschöpfung für unsere Stakeholder zu erreichen. Der daraus resultierende zukunftsorientierte Ansatz in der Vermögensverwaltung wird unsere Position an der Spitze der globalen Finanzlandschaft stärken."

„Der Zusammenschluss mit der Eurobank Asset Management MFMC untermauert unsere Vision, die Zukunft des Investierens zu verändern, indem wir den Zugang zu alternativen Anlagen deutlich erweitern", so Tamer Ozmen, Gründer und Geschäftsführer von Mintus. „Wir sind davon überzeugt, dass es für eine größere finanzielle Unabhängigkeit und kollektiven Wohlstand unerlässlich ist, den Menschen mehr Anlagemöglichkeiten zu bieten."

Der Schritt erfolgt in einer Zeit, in der die Nachfrage nach alternativen Anlagen aufgrund ihrer Attraktivität als Diversifizierungsinstrument, das Renditen bietet, die nicht mit dem Aktien- und Anleihemarkt korreliert sind, und aufgrund ihres Renditepotenzials gestiegen ist. Prequin schätzt, dass das verwaltete Vermögen alternativer Anlagen bis 2028[1] auf 24,5 Billionen Dollar ansteigen wird, gegenüber 13,7 Billionen Dollar 2021. EY Research stellte fest, dass der Prozentsatz der alternativen Anlagen in den Portfolios mit dem Nettovermögen steigt, von 14 % bei vermögenden Privatpersonen auf 81 % bei sehr vermögenden Privatpersonen[2].