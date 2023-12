US-Anleihen starten mit leichten Verlusten

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen sind am Donnerstag mit leichten Kursverlusten in den Handel gegangen. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) fiel zu Handelsbeginn um 0,14 Prozent auf 110,98 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Staatspapiere stieg leicht auf 4,15 Prozent.

Etwas Zinsauftrieb kam aus Japan, wo Bemerkungen aus der Zentralbank zu Spekulationen über eine geldpolitische Wende führten. Notenbankchef Kazuo Ueda sagte, ab dem Jahreswechsel werde der Umgang mit der Geldpolitik schwieriger werden. Nur einen Tag zuvor hatte sich Vizechef Ryozo Himino Gedanken über die Folgen eines Abschieds von den jahrelangen Negativzinsen gemacht. Die Geldpolitik der japanischen Zentralbank ist seit längerem viel lockerer als die Ausrichtung anderer großer Notenbanken.

US-Konjunkturdaten fielen zu Handelsbeginn unspektakulär aus. Die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe stiegen in der vergangenen Woche geringfügig an. Das Marktinteresse liegt auf dem Arbeitsmarktbericht der Regierung, der am Freitag ansteht. Er hat größere Bedeutung für die Geldpolitik der US-Zentralbank Federal Reserve, von der im kommenden Jahr an den Märkten deutliche Zinssenkungen erwartet werden. Aus der Notenbank selbst kamen bisher jedoch keine konkreten Signale./bgf/jsl