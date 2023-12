EuGH entmachtet Schufa Score darf nicht alleinige Grundlage für Kreditentscheidung sein

Lahr (ots) - Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat am 7. Dezember 2023

entschieden, dass Schufa-Scores nicht mehr alleinige Grundlage für

Kreditentscheidungen sein dürfen. Das Urteil hat aus Sicht der

Verbraucherkanzlei Dr. Stoll & Saue weitreichende Folgen für die

Kreditwirtschaft und den Verbraucherschutz in Deutschland. Es kommt einer

Entmachtung der Wirtschaftsauskunftei Schufa gleich. Scoring sei als eine von

der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) grundsätzlich verbotene "automatisierte

Entscheidung im Einzelfall" anzusehen, sofern die Kunden der Schufa, wie

beispielsweise Banken, ihm eine maßgebliche Rolle im Rahmen der Kreditgewährung

beimessen, heißt es in der Pressemitteilung des EuGH (Az.: C-634/21). Die

EuGH entmachtet Schufa auch bei Restschuldbefreiung