Huawei, UNESCO und das Bildungsministerium starten eine grüne Bildungsinitiative, um den Klimaschutz in Thailand voranzutreiben

Die Initiative umfasst drei Bereiche:

Grüne Schulen: Förderung von Wassersicherheit, sauberer Energie, Biomasseproduktion und Abfallwirtschaft in Bildungseinrichtungen.

Grüne Fähigkeiten: Entwicklung von Fähigkeiten bei Schülern, Lehrern und Gemeinden zur Förderung von Umweltverantwortung und Nachhaltigkeit.

Grüne Gemeinden: Zusammenarbeit mit lokalen Gemeinschaften, um ein Bewusstsein für umweltfreundliche Praktiken zu schaffen und diese über die Schule hinaus zu fördern.

Huawei und die UNESCO planen im Rahmen ihrer TECH4ALL -Initiative in Zusammenarbeit mit dem thailändischen Bildungsministerium grüne Programme und Lösungen für diese drei Bereiche zu entwickeln. Zu den Projekten gehören digitale Energietechnologien für Schulen, Schulungen zu grüner Energie für Schüler und ein digitaler Bus, der Schulungen zu digitaler Kompetenz und Klimaschutz mit Schwerpunkt auf ländlichen und abgelegenen Gebieten in ganz Thailand anbietet.

Die UNESCO definiert „Ökologisierung" als das Streben nach Wissen und Praktiken, die ökologisch verantwortungsvoller sind und die nachhaltige Nutzung natürlicher Ressourcen für heutige und künftige Generationen fördern.

„Die SDGs befinden sich in der Halbzeit, und es gibt noch viel zu tun. Niemand kann das alleine schaffen, auch nicht die Vereinten Nationen", sagte Kirimoke Drollett, Verwaltungschefin des UNESCO-Regionalbüros in Bangkok, bei der Auftaktveranstaltung in der Provinz Nakhon Nayok. „Es ist wichtig, dass wir dringend und beschleunigt handeln, um die SDGs wieder auf Kurs zu bringen, und unsere Partnerschaft wird die Bemühungen um Klimaschutz durch grüne Bildung beschleunigen. Die UNESCO ist stolz darauf, Thailand bei der Ökologisierung und der Sicherung einer strahlenden Zukunft für alle zu unterstützen."