Klimaschutz SCHOTT treibt Transformation voran und zieht Zwischenbilanz (FOTO)

Mainz (ots) -



- Erste klimafreundliche Elektro-Schmelzwanne in Planung

- Klimaziele wissenschaftlich bestätigt

- Auch für die Wertschöpfungskette wurden Reduktionsziele festgelegt.



Der Technologiekonzern SCHOTT hat sich das Ziel gesetzt, seine energieintensive

Spezialglasproduktion nachhaltig zu transformieren. Für das vergangene Jahr, in

dem wichtigen Etappenziele zur schrittweisen Reduktion der Emissionen erzielt

werden konnten, zog das Unternehmen jetzt ein Zwischenfazit. So konnten beim

forcierten Technologiewandel neben ersten vielversprechenden

Forschungsergebnissen beim Schmelzen mithilfe von Wasserstoff statt Erdgas mit

dem Bau einer ersten klimafreundlichen Elektro-Schmelzwanne gestartet werden.

Fortschritte erzielte das Unternehmen ebenso bei der Energieeffizienz und beim

Einsatz von Grünstrom. Neben dem Plan einer klimaneutralen Produktion bis 2030

in Scope 1 und Scope 2 wurden jetzt erstmalig ambitionierte Reduktionsziele für

die gesamte Wertschöpfungskette (Scope 3) gesetzt - die global anerkannte

Science Based Targets initiative (SBTi) hat jüngst das von SCHOTT eingereichte,

auf wissenschaftlichen Erkenntnissen basierende Emissionsreduktionsziel für alle

drei Scopes bestätigt.