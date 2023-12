(neu: Ergänzung zum Getreidepreis)



BERLIN (dpa-AFX) - Bei der wirtschaftlichen Lage der deutschen Landwirte fühlt sich Bauernpräsident Joachim Rukwied an das Wetter erinnert: Es sei wie der ständige "Wechsel zwischen Hochdruck- und Tiefdruck-Wetterlagen", sagte er am Donnerstag bei der Jahresbilanz des Deutschen Bauernverbandes in Berlin. Im Ende Juni abgelaufenen Wirtschaftsjahr 2022/23 stieg das durchschnittliche Unternehmensergebnis der Betriebe auf ein Allzeithoch von je 115 400 Euro - ein Plus von 45 Prozent. Angesichts sinkender Preise bei Getreide, Ölsaaten und Milch sieht Rukwied die nähere Zukunft jedoch pessimistisch: "Wir werden die guten Ergebnisse nicht halten können."

Das jüngste Rekordergebnis, das auf der Basis von rund 8000 landwirtschaftlichen Betrieben errechnet wurde, führt der Bauernverband vor allem auf die gestiegenen Erzeugerpreise zurück. Der Zuwachs dort fiel den Angaben zufolge deutlich stärker aus als die Preissteigerungen beim Kauf von Futter oder Vieh.