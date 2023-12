SPD-Landeschef fordert mehr Umverteilung

BERLIN (dpa-AFX) - Berlins SPD-Fraktions- und Landeschef Raed Saleh fordert von seiner Partei, ihr soziales Profil zu schärfen. Unmittelbar vor dem am Freitag beginnenden SPD-Bundesparteitag sprach er sich unter anderem für mehr Umverteilung, einen Mietendeckel, gegen die Modernisierungsumlage und für ein neues SPD-Grundsatzprogramm aus. "Ich wünsche mir für den Parteitag, dass wir die soziale Frage wieder in den Vordergrund stellen. Das ist das, was gelöst werden muss", sagte Saleh am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur.

"Die Gesellschaft trennt sich nicht danach, ob jemand Migrant ist oder in achter Generation Deutscher. Die zentrale gesellschaftliche Frage ist, wie können wir dafür sorgen, dass die Kosten der Krisen und Veränderungen wieder gerechter verteilt werden."