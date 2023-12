Ringen um Lohn im öffentlichen Dienst geht weiter

POTSDAM (dpa-AFX) - Harte Verhandlungen um das Einkommen von Hunderttausenden Beschäftigten: In Potsdam werden an diesem Freitag die Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst der Länder fortgesetzt. Die Gewerkschaften Verdi und dbb Beamtenbund fordern 10,5 Prozent mehr Einkommen, mindestens aber 500 Euro mehr für die rund eine Million Tarifbeschäftigten. Beide Seiten hatten zum Auftakt der dritten Verhandlungsrunde am Donnerstag die Bereitschaft zu einer Einigung signalisiert.

Ein möglicher Durchbruch könnte an diesem Freitag oder auch erst am Wochenende gelingen. Aber auch ein Scheitern der dritten Verhandlungsrunde ist möglich. Dann kämen auf die Bürgerinnen und Bürger wohl weitere Warnstreiks zu. In den vergangenen Wochen waren bereits Landesbeschäftigte von Hochschulen, Unikliniken und anderen Einrichtungen in den Ausstand getreten. Durch die übliche Übertragung eines Abschluss für die Landesbeschäftigten auf die Beamtinnen und Beamten sind von den Verhandlungen faktisch mehr als drei Millionen Beschäftigte betroffen./bw/DP/ngu