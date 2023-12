BERENBERG stuft Dermapharm auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Dermapharm anlässlich der bankeigenen "European Conference" auf "Buy" mit einem Kursziel von 58 Euro belassen. Finanzchef Christof Dreibholz habe über attraktive Wachstumschancen des Arzneimittelherstellers ohne Zukäufe und Fusionen berichtet sowie über Synergien durch die zugekaufte Arkopharma und über das Potenzial durch weitere Übernahmen, schrieb Analyst Gerhard Orgonas in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ck/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 06.12.2023 / 10:22 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Dermapharm Holding Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,20 % und einem Kurs von 40,64EUR gehandelt.