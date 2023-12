KfW geht mit Innovationen in Refinanzierungsjahr 2024

Sperrfrist: 07.12.2023 14:00

- Geplante Mittelaufnahme 2024 liegt bei 90 bis 95 Mrd. EUR- Neues "KfW Green Bond Framework": Biodiversität, Klimaschutzoffensive undinternationale Finanzierungen sind Neuerungen bei "Green Bonds - Made by KfW"- Erste tokenisierte Anleihe der KfW ist in VorbereitungDie KfW rechnet für 2024 mit einer Mittelaufnahme an den internationalenKapitalmärkten in Höhe von 90 bis 95 Mrd. EUR, um ihr Geschäft zu refinanzieren.Davon sollen 10 bis 13 Mrd. EUR über "Green Bonds - Made by KfW" aufgenommenwerden. "Mit unserer flexiblen strategischen Aufstellung und unserem Angebot anhochliquiden Anleihen sehen wir uns für das erneut hohe Refinanzierungsvolumengut gerüstet." , erklärt Tim Armbruster, Treasurer der KfW Bankengruppe,anlässlich des jährlichen Kapitalmarkt-Pressegesprächs in Frankfurt. Zudem werdedie Innovationsfreude des Bereichs Finanzmärkte zur erfolgreichen Refinanzierung2024 beitragen, zeigt sich der Treasurer überzeugt.Die KfW hat ihr "Green Bond Framework" (Rahmenwerk), unter dem die Förderbankseit 2014 grüne Wertpapiere emittiert, an aktuelle Entwicklungen sowie anErwartungen ihrer internationalen Investoren angepasst. Neben den bestehendenProjektkategorien "Erneuerbare Energien", "Energieeffizienz/ Grüne Gebäude" und"Nachhaltige Mobilität" wird das neue Framework ab 1. Januar 2024 um folgendeProjektkategorien ergänzt:- Biodiversität : Der Verlust an Artenvielfalt gehört neben dem Klimawandel zuden akutesten Bedrohungen, denen dringend entgegengewirkt werden muss. Die KfWhat hier einiges zu bieten: Im Jahr 2022 gehörte sie zu den engagiertestenFinanciers auf dem Gebiet der Biodiversität. Sie bietet ihren Investoren nundie Möglichkeit, zum Beispiel bei Aufforstungsprojekten über "Green Bonds -Made by KfW" zum Schutz der Artenvielfalt beizutragen. "Wir wollen die Kraftder internationalen Kapitalmärkte zum Erhalt der Biodiversität aktivieren,also Investoren weltweit dafür sensibilisieren und ihre finanziellen Beiträgemobilisieren. ", erklärt Armbruster.- Klimaschutzoffensive für Unternehmen : Investitionen von Unternehmen zurMinderung von Treibhausgasemissionen spielen in der Transformation zu einerklimaneutralen Welt eine zentrale Rolle. Das KfW-Förderprogramm finanziertklimafreundliche Technologien in der Realwirtschaft, die einen wesentlichenBeitrag zum Klimaschutz gemäß EU-Taxonomie leisten. Dazu gehören zum BeispielInvestitionen in CO2-arme Produktionsverfahren oder Anlagen zur Bereitstellung