Seite 2 ► Seite 1 von 2

München (ots) -- Viele Kreditinstitute haben Konditionen gesenkt- Attraktive Sparchancen für Erst- und AnschlussfinanzierendeEin deutlicher Inflationsrückgang, anhaltende geopolitische Risiken und einesich abschwächende Wirtschaft spielen Immobilienkäufern und Eigentümern mitAnschlussbedarf in die Karten. "Angesichts der aktuellen Situation an den Geld-und Kapitalmärkten senken viele Kreditgeber ihre Konditionen fürImmobilienfinanzierungen", sagt Mirjam Mohr, Vorständin Privatkundengeschäft beider Interhyp AG, Deutschlands führendem Vermittler privater Baufinanzierungen.Anfang Dezember sind die Zinsen auf 3,8 Prozent gerutscht - ein Minus von rund0,4 Prozentpunkten gegenüber dem Vormonat. Im November waren die Zinsen auf über4,2 Prozent geklettert und hatten ein 10-Jahres-Hoch erreicht. Im InterhypBauzins-Trendbarometer für den Monat Dezember gehen die befragten Experten voneinem volatilen Markt aus. Gut vorbereitete Kreditnehmer können im aktuellenUmfeld laut Interhyp tausende Euro sparen."Aus der anfänglichen Zinsdelle ist ein richtiges Zwischentief geworden, dasSparchancen eröffnet. Bei einem 300.000 EUR-Darlehen (10 Jahre Zinsbindung, 2Prozent Anfangstilgung) können Kreditnehmerinnen und Kreditnehmer durch denZinsrutsch von 4,2 auf 3,8 Prozent rund 13.000 Euro in 10 Jahren sparen", sagtMirjam Mohr. Sowohl Erst- als auch Anschlussfinanzierende kommen nach Monatendes Aufwärtstrends wieder günstiger an Fremdkapital.Wie die monatlich im Interhyp-Bauzinsbarometer befragten Experten deutlichmachen, weist der aktuelle Zinsrutsch nicht zwangsläufig auf eine grundlegendeTrendumkehr. Zwar haben sowohl die amerikanische Notenbank Fed als auch dieEuropäische Zentralbank EZB laut Experteneinschätzung sehr wahrscheinlich denLeitzinsgipfel erreicht. Die Mehrheit rechnet jedoch frühestens in der zweitenJahreshälfte 2024 mit ersten Zinssenkungen. Die Inflation in der Eurozone istzuletzt deutlich gesunken, doch die Kerninflation bleibt hoch und dasangestrebte Inflationsziel von 2 Prozent ist noch nicht erreicht. Für einelockerere Geldpolitik sprechen weltweite Rezessionsgefahren. Selbst ersteLeitzinssenkungen müssen nicht generell zu sinkenden Zinsen führen, da die EZBetwa ihr Anleihenportfolio abbauen wird. Das könnte die langfristigenKapitalmarktzinsen zunächst oben halten. Entsprechend verorten die meistenKreditinstitute die Zinsen mittelfristig auf einem gleichbleibenden Niveau. Sieerwarten Schwankungen zwischen 3,5 bis 4 Prozent."Kaufinteressierte mit einer konkreten Immobilie an der Hand und Eigentümer,deren Zinsbindung ausläuft, sollten jetzt aktiv werden und das Zeitfenster