Legendäres Rennen mit dem Skikaiser

Bad Kleinkirchheim - Kärnten (ots) - Franz Klammer - der erfolgreichste

Abfahrtsrennläufer aller Zeiten - feierte seinen 70. Geburtstag in Bad

Kleinkirchheim.



Spannung pur mit Weltcup-Feeling in Bad Kleinkirchheim bei Legendenrennen. Über

50 Skilegenden, Freunde und Wegbegleiter waren beim sportlichen Großereignis

dabei.





Wenn man von Bad Kleinkirchheim spricht, fällt im selben Atemzug der Name einerSkilegende: Franz Klammer! Erinnerungen an seine allererste Liftfahrt, seinenersten Europacup-Sieg auf der Abfahrtsstrecke "K70" im Alter von 18 Jahren odergesellige Hüttenabende sind es, die Franz Klammer mit derWintersport-Destination Bad Kleinkirchheim verbinden.Seinen 70. Geburtstag feierte die Skilegende mit Freunden, Wegbegleitern undStars aus dem Skizirkus in Bad Kleinkirchheim - Kärntens sportlichstesSkigebiet. Höhepunkt der Feierlichkeiten war das Skilegenden-Rennen am 7.Dezember. Mehr als 50 Freunde und Sportler hatten sich zum Rennen angemeldet.Landeshauptmann Peter Kaiser: "Franz Klammer hat sich mit seinem Sieg bei denOlympischen Winterspielen 1976 in Innsbruck ein Denkmal gesetzt. Seit damals hatsich seine Popularität international immer weiter gesteigert, und noch heute ister auf der ganzen Welt bekannt und beliebt. Mit seiner Geschichte und inKombination mit seiner sympathischen, bodenständigen Liebenswürdigkeit ist erauch seit Jahrzehnten DER sportliche internationale Kärnten-Botschafterschlechthin. Das enorme Medieninteresse und die Vielzahl weit angereisterLegenden zeigen, welchen Stellenwert und welche Zugkraft Franz Klammer heutenach wie vor hat!"Auch Tourismuslandesrat Sebastian Schuschnig zeigt sich vom Legendenrennenbegeistert: "Franz Klammer ist eine Persönlichkeit, die den Skisport inÖsterreich geprägt und seine Heimat Kärnten weit über die Grenzen hinauspräsentiert hat. Besonders freut es mich, dass das Legendenrennen heute einmalmehr die Schönheit und Vielfältigkeit unseres Tourismuslandes den Zuseherinnenund Zuseher vor Ort und vor den Fernsehern präsentiert", so Schuschnig undgratuliert Franz Klammer recht herzlich zu seinem 70. Geburtstag.Landessportdirektor Arno Arthofer: "Franz Klammer ist KärntensJahrhundertsportler und ein absolutes Aushängeschild im Sportland Kärnten. Seinepositive Ausstrahlung und sein Engagement im heimischen Sport zeichnen Franzschon seit Jahrzehnten aus."Markenbotschafter mit StrahlkraftFür den Kärntner Tourismus ist Franz Klammer ein Markenbotschafter mitinternationaler Strahlkraft. Entsprechend groß war das Medienaufgebot in BadKleinkirchheim. Kärnten Werbung-Chef Klaus Ehrenbrandtner: "Neben etwa 10TV-Teams aus unterschiedlichen Ländern, die live vom Event berichten, konnte die