Deutschlands derzeit beliebtestes Elektroauto jetzt auch als Enyaq Coupé 60 inklusive dynamisch designter Sportline-Version erhältlich (FOTO)

Weiterstadt (ots) - > Heckgetriebenes Enyaq Coupé 60 bietet 132 kW(1) Leistung

und legt mit einer Batterieladung bis zu 408 Kilometer(2) im WLTP-Zyklus zurück



> Skoda Enyaq Coupé 60 startet ab 46.850 Euro; serienmäßig mit

13-Zoll-Touchscreen inklusive Navigationssystem, 19-Zoll-Leichtmetallfelgen,

Wärmepumpe u.v.m.





> Ab 54.240 Euro erhältliche Sportline-Variante zieren markante schwarzeExterieurdetails, exklusive Design Selection Sportline bestimmt das Interieur> Skoda Enyaq ist im Oktober und November das meistzugelassene ElektroautoDeutschlandsDer Skoda Enyaq ist aktuell Spitzenreiter bei den neuzugelassenenElektrofahrzeugen in Deutschland. Jetzt erweitert Skoda die Modellpalette deselektrischen Bestsellers um eine weitere Variante der attraktiven Coupé-Version:Ab sofort können Kunden das Enyaq Coupé 60 sowie dessen betont dynamischeVariante Sportline bestellen. Die Einstiegspreise für die 132 kW(1) starkenModelle liegen bei 46.850 beziehungsweise 54.240 Euro. Beide Versionen stattetSkoda mit Heckantrieb aus, die elektrische Reichweite beträgt bis zu 408Kilometer(2) im WLTP-Zyklus.Mit dem Enyaq Coupé 60 erweitert Skoda das Angebot dieser Karosserieform um dieVariante mit 132 kW(1) und 62-kWh-Batterie. Das batterieelektrische Coupéerzielt eine Reichweite von bis zu 408 Kilometer(2) im WLTP-Zyklus. Für denEinstiegspreis von 46.850 Euro erhalten Kunden den aktuellen Marktführer unterallen Elektrofahrzeugen der deutschen Zulassungsstatistik in der DesignSelection Loft. Sie zeichnet sich durch einen Innenraum mit dunkelgrauenKunstleder-/Stoffsitzen und einer zeitlosen schwarzen Armaturentafel aus.Serienmäßig rollt das Enyaq Coupé 60 auf 19 Zoll großen Leichtmetallfelgen imDesign Regulus Aero in Anthrazit-glanzgedreht.Hochwertige Serienausstattung: unter anderem Wärmepumpe, Navigationssystem,RückfahrkameraZu den technischen Highlights ab Werk zählt unter anderem die Wärmepumpe. DieseTechnologie ermöglicht es, den Innenraum zu heizen, ohne dafür die Energie desAkkus zu beanspruchen. Das wirkt sich - vor allem im Winter - positiv auf dieReichweite aus. Ebenfalls an Bord: Lederlenkrad mit Multifunktionstasten,Zweizonen-Klimaanlage Climatronic, Parksensoren vorn und hinten sowie eineRückfahrkamera. Der freistehende 13-Zoll-Touchscreen umfasst einNavigationssystem, die Steuerung gelingt via Berührung, Gesten oderSprachassistentin Laura. Das Enyaq Coupé 60 unterstützt Bluetooth sowie diekabellose Smartphone-Kopplung via Android Auto und Apple CarPlay.Hohes Sicherheitsniveau dank serienmäßiger Assistenzsysteme