Zu wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,85750 (0,85610) britische Pfund, 156,18 (158,70) japanische Yen und 0,9446 (0,9429) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold wurde am Nachmittag in London mit 2028 Dollar gehandelt. Das waren zwei Dollar mehr als am Vortag./bgf/jsl/jha/

Der Schweizer Franken stieg zum Euro auf den höchsten Stand, seit sich die Schweizer Notenbank SNB im Jahr 2015 von der selbst festgelegten Obergrenze des Frankenkurses verabschiedet hatte. Analysten erklärten die jüngste Entwicklung mit den Zinserwartungen an die EZB: An den Märkten sind dort gegenwärtig Zinssenkungen von insgesamt 1,25 Prozentpunkten für 2024 eingepreist. Von der SNB werden zwar auch Lockerungen erwartet, allerdings nicht in diesem Ausmaß.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat sich am Donnerstag unter dem Strich nur wenig bewegt. Am späten Nachmittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,0780 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am Morgen. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,0771 (Mittwoch: 1,0778) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,9284 (0,9278) Euro.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer