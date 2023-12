Die Aktie des Ölgiganten Exxon Mobil steckt in einer Korrektur. Und die ist nicht ohne. Seit dem Hoch bei 120+ US-Dollar von Anfang September hat die Aktie fast 20 Prozent verloren. Aktuell erreicht die Aktie ein wichtiges Supportniveau.

Womöglich bereits kurzfristig wird sich zeigen, ob Exxon Mobil die Korrektur erfolgreich abschließen und einen Boden ausbilden kann oder ob die Korrektur ein weiteres Kapitel aufschlagen. Der untere Chart verdeutlicht das spannende Chartbild.

Exxon Mobil hat den Unterstützungsbereich um 100 US-Dollar / 98 US-Dollar erreicht. Die Chance auf einen Boden wäre da. Kann Exxon Mobil die aber auch ergreifen? Die noch immer recht ansehnliche Dynamik der Korrektur mahnt da zur Vorsicht. Sollte es für Exxon Mobil darunter gehen, würde mit den 90 US-Dollar die nächste Unterstützung warten. Aber auch eine Bewegung in Richtung 80 US-Dollar wäre nicht ausgeschlossen. Um das Chartbild zu aufzuhellen, bedarf es eines Vorstoßes der Aktie über die 105 US-Dollar.

Zuletzt hatte Exxon Mobil einige gute Nachrichten für die Aktionäre im Gepäck. So will das Unternehmen das Aktienrückkaufprogramm in den Jahren 2024 und 2025 auf 20 Mrd. US-Dollar jährlich hochschrauben.

Kurzum. In einer für Ölwerte schwierigen Gemengelage verpufften die guten Nachrichten von Exxon Mobil. Die Aktie weist auf der Unterseite noch Risiken auf. Ein Test der 90 US-Dollar ist nicht ausgeschlossen. Um das Chartbild zu stabilisieren und der Korrektur den Schwung zu nehmen, bedarf es eines Vorstoßes über die 105 US-Dollar.