Britische Konsultation läuft, und weltgrößtes Unternehmen für Vaping-Technologie verpflichtet sich zu hochwertigen Innovationen und ermutigt die Industrie, den FEELM2.0-Innovationen zu folgen

LONDON, 7. Dezember 2023 /PRNewswire/ -- SMOORE, das weltgrößte Unternehmen für Vaping-Technologie und für die Herstellung von Vaping-Produkten hat proaktiv Schritte unternommen, um das verantwortungsvolle Wachstum der Nikotindampfindustrie zu fördern. Während die britische Regierung ihre Konsultation zu E-Zigaretten abschließt, die sich in erster Linie auf das Vaping von Jugendlichen konzentriert, ruft SMOORE alle Branchenkollegen dazu auf, sich diesen verantwortungsvollen Praktiken anzuschließen. Diese Initiative unterstreicht das Engagement von SMOORE, Marken zu regulierten Entscheidungen in diesem sich entwickelnden Markt zu verhelfen.

Das Unternehmen, das die in den Vaping-Geräten enthaltene Zerstäubungs- (Verdampfungs-) Technologie entwickelt, fordert eine stärkere Standardisierung der Produktgrößen und -formen, die seiner Meinung nach zu einer „schnelleren Demontage in den Abfallverwertungsanlagen und damit zu höheren Recyclingraten von E-Zigaretten beitragen wird". Darüber hinaus befürwortet es, dass jede Produktcharge stichprobenartig auf ihre Konformität hin überprüft wird. Solche Maßnahmen sind notwendig, um die konformen Marken und Hersteller zu motivieren.

Ein strenger, aber offener Markt wird die Industrie zu mehr Innovationen ermutigen, um Produkte zu schaffen, die ihre Aufgabe mit jeder neuen Generation noch besser erfüllen. Nehmen wir als Beispiel die jüngste Innovation von SMOORE, die Verbesserung der Zerstäubungstechnologie, den FEELM2.0, der den Verbrauchern mehr Wert bietet und das Produkt umweltfreundlicher macht, indem er die doppelte Produktmenge in einem 2ml E-Liquid-Behälter im Vergleich zu älteren E-Zigaretten bietet.

SMOORE glaubt, dass verantwortungsvolle Investitionen in die Forschung und Entwicklung der Gerätetechnologie und des Systems, und nicht nur in das äußere Design, den wahren Wert der Vaping-Geräte ausmachen werden. Aus diesem Grund investiert SMOORE kontinuierlich mehr als 10 % des Jahresumsatzes in die laufende Forschung und Entwicklung dieser transformativen Technologie. Ein Ergebnis davon sind FEELM2.0s Fortschritte bei den Heizspiralenlösungen, die es den Geräten ermöglichen, die verfügbaren E-Liquids effizienter zu nutzen, was bei Verwendung in einem Einweggerät die Lebensdauer des Geräts verlängert.