11:00 DEU: Nord/LB, Pressegespräch "Die 100 größten Unternehmen in Niedersachsen" mit Christoph Dieng, Vorstand der NORD/LB sowie Christian Lips, Chefvolkswirt der NORD/LB, Hannover

TERMINE KONJUNKTUR 00:50 JPN: BIP Q3/23 (2. Veröffentlichung) 08:00 DEU: Verbraucherpreise 11/23 (endgültig) 08:00 DEU: Lkw-Maut-Fahrleistungsindex 11/23 08:45 FRA: Löhne Q3/23 14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 11/23 16:00 USA: Index Universität of Michigan 12/23 (1. Veröffentlichung)

^ TERMINE UNTERNEHMEN 12:00 DEU: Uniper, außerordentliche Hauptversammlung 12:00 GBR: Associated British Foods, Hauptversammlung 13:00 SWE: Investor, Capital Markets Day 14:00 DEU: 1&1, Aufschaltung mobiler Dienste

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 8. Dezember 2023

TAGESVORSCHAU Termine am 8. Dezember 2023

