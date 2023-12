Nikola plant, Stammaktien im Wert von 100 Millionen US-Dollar und vorrangige grüne Wandelanleihen im Wert von 200 Millionen US-Dollar, fällig 2026, in separaten öffentlichen Angeboten zu verkaufen. Zusätzlich sollen den Zeichnern 15 Millionen US-Dollar in Aktien und 30 Millionen US-Dollar in Anleihen angeboten werden, um Überzuteilungen abzudecken. Die Erlöse aus dem Aktienverkauf sollen für Betriebskapital, allgemeine Unternehmenszwecke und Projekte gemäß den Richtlinien des Green Bond Principle verwendet werden, während die Anleiheerlöse in laufende oder zukünftige Projekte fließen sollen. Nach der Ankündigung stürzte die Nikola-Aktie in New York um 19 Prozent auf 0,80 US-Dollar ab. Das Unternehmen hatte in der Vergangenheit mit Managementproblemen, Schwierigkeiten mit seinen vollelektrischen Lastwagen und Stellenstreichungen zu kämpfen.