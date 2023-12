BERLIN/BONN (dpa-AFX) - Verleger warnen vor negativen Folgen für die Zustellung von Tageszeitungen durch die geplante Reform des Postgesetzes. "Der Plan ist ein aktiver Angriff der Bundesregierung auf die Zukunft der Zeitungen", sagte ein Sprecher des Bundesverbandes Digitalpublisher und Zeitungsverleger (BDZV) am Donnerstag in Berlin. Es geht um regionale Briefdienstleister, die Verlagen gehören und nicht nur Firmenpost, sondern auch Zeitungen austragen. Damit sind sie Wettbewerber der Deutschen Post. Der Bonner Konzern soll im Zuge der Reform eine Steuererleichterung und somit einen Vorteil bekommen, der Konkurrenten in Existenznöte bringen könnte, wie diese kritisieren.

Der Ende November veröffentlichte Gesetzesvorschlag des Bundeswirtschaftsministeriums sieht vor, dass die Post in ihrem Firmenkunden-Briefgeschäft künftig von der 19-prozentigen Umsatzsteuer befreit werden soll. Der Briefversand der Post für Versicherungen und Banken könnte dann billiger werden. "Das wäre das Aus für unsere Branche", sagt Walther Otremba vom Bundesverband Briefdienste (BBD). "Wenn die Post eine so große Steuersubvention bekommt, wäre das der Killer für uns."