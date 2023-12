BRÜSSEL (dpa-AFX) - Das Ringen der EU-Länder um eine Reform der gemeinsamen Schuldenregeln könnte nach Ansicht der EU-Wirtschaftskommissare bald zu Ende gehen. Zwar gebe es zwischen den Mitgliedsstaaten noch Differenzen - diese seien aber bei einem konstruktiven Angang überbrückbar, sagte EU-Kommissionsvize Valdis Dombrovskis am Donnerstag in Brüssel vor einem Treffen der EU-Finanzminister. "Ich denke also, dass es machbar ist, diese Diskussionen heute und morgen abzuschließen." EU-Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni rechnete vor dem Treffen zu 51 Prozent mit einer Einigung der Länder am Freitagmorgen, wie er auf eine entsprechende Frage antwortete.

Am Donnerstagabend kamen die EU-Finanzminister - einen Tag früher als regulär geplant - zusammen, um mit mehr Zeit erneut zu versuchen, ihren Streit über die Reform der europäischen Schuldenregeln beizulegen. Grundlage der Verhandlungen der EU-Staaten ist ein Vorschlag der Europäischen Kommission, der statt einheitlicher Vorgaben beim Schuldenabbau individuelle Wege für jedes Land vorsieht.