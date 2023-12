3 Plus Solutions erhält German Customer Award für hohe Kundenzufriedenheit (FOTO)

Lebach (ots) - Dem IT- und Marketingunternehmen 3 Plus Solutions liegen gute

Betreuung und die Zufriedenheit seiner Kunden sehr am Herzen. Dafür bekommt die

Firma aus Lebach jetzt den German Customer Award 2023 und gehört zu den

führenden Unternehmen im Bereich Kundenservice. Von mindestens benötigten 6,90

Punkten hat 3 Plus Solutions 8,10 Punkte in der Gesamtbewertung erreicht. Zum

Vergleich: Die durchschnittliche Bewertung liegt aktuell bei 5,10 Punkten. Der

Wettbewerb zeichnet jährlich Deutschlands beste Unternehmen im Bereich der

Kundenzufriedenheit aus.



Im Mittelpunkt der Auszeichnung standen die beeindruckenden Bewertungen und

Rückmeldungen der Kunden, die die Qualität, Zuverlässigkeit und Professionalität

von 3 Plus Solutions hervorhoben. Besonders hervorzuheben ist das Zitat einer

langjährigen Kundin, Romy Möller, die die Erfahrung mit 3 Plus Solutions wie

folgt beschreibt: "So viel Kompetenz, so viel Herzblut und das Gefühl von

Sicherheit, sodass ich loslassen und die Experten machen lassen konnte." Dieses

Feedback spiegelt das Kernziel von 3 Plus Solutions wider, nämlich ein Umfeld zu

schaffen, in dem sich Kunden verstanden, sicher fühlen und grandiose Ergebnisse

erhalten.