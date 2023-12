Die Preisträger des ESG TRANSPARENCY AWARD 2023 Nachhaltigkeitsberichte auf dem Prüfstand (FOTO)

Bonn (ots) - EUPD Research vergibt Auszeichnung an Organisationen mit

transparentem ESG-Reporting im historischen Steigenberger ICON Grandhotel & Spa.



Die alleinige Ausrichtung eines Unternehmens auf finanzielle Aspekte genügt

heutzutage nicht mehr, um alle maßgeblichen Einflussfaktoren am Markt effektiv

zu steuern. Nur durch eine transparente Form der Berichterstattung können

Öffentlichkeit, Investoren sowie alle weiteren Stakeholder ein glaubwürdiges und

umfassendes Bild der implementierten Nachhaltigkeitsstrategie erhalten. Die

nunmehr auch durch regulatorische Vorgaben verbindlich vorgeschriebenen Faktoren

setzen in den meisten Fällen den Rahmen fest - die Preisträger des ESG

Transparency Awards sehen in ihrem diesbezüglichen Engagement allerdings weit

mehr als eine reine Pflichterfüllung.