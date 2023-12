BERLIN (dpa-AFX) - Der Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) hat einen Wechsel an der Spitze seiner Werbetochter RBB Media bestätigt. Der öffentlich-rechtliche ARD-Sender teilte am Donnerstag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit, dass Edda Kraft nicht mehr Geschäftsführerin sei. Die RBB-Redaktion berichtete zuerst darüber. Der Sender machte keine Angaben zu den Gründen. RBB Media gehört zu 100 Prozent dem RBB mit Sitz in Berlin-Charlottenburg. Das Unternehmen konzentriert sich unter anderem auf den Verkauf von Werbeplätzen in den eigenen Programmen./rin/DP/jha