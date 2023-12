SHENZHEN, China, 7. Dezember 2023 /PRNewswire/ -- CCELL, die weltweit führende Technologiemarke, die sich auf die Entwicklung von zukunftsweisenden Vape-Hardware-Produkten und fortschrittlicher Verdampfungstechnologie konzentriert, hat auf der MJBizCon Trade Show im Las Vegas Convention Center die Fino – die neueste 510er Vape-Batterie der Marke – vorgestellt. Mit diesem neuen Produkt wurde ein weiteres Flaggschiffmodell in die Batterielinie aufgenommen, zu der auch Go Stik, Sandwave, Palm Pro und viele andere gehören.

Die Fino ist die erste Batterie in der CCELL-Produktlinie, die mit einer abnehmbaren Ladestation ausgestattet ist, die den Verbrauchern eine nahtlose und unterbrechungsfreie Nutzung ermöglicht und das Entladen der Batterien unterwegs verhindert. Die Ladestation hat eine Kapazität von 1000mAh und bietet mehr als fünf volle Ladungen für die 190mAh-Vape-Batterie im Inneren. Außerdem lässt sie sich magnetisch mit der Mini-Vape-Batterie und der stilvollen Ledertasche verbinden und von diesen trennen, so dass der Benutzer völlig frei ist, sein Lieblingsöl zu genießen, wann und wo er möchte.

Präzise Kontrolle von Intensität und Geschmack

Um den unterschiedlichen Vorlieben in Bezug auf Geschmack und Intensität nachzukommen, wurde die Fino mit acht Spannungsstufen von 2,2V bis 3,6V entwickelt. Diese umfangreichen Optionen ermöglichen es den Konsumenten, ihr Geschmackserleben individuell zu gestalten. Mit ein paar einfachen Tastendrücken können sie die Spannung für geschmackvollere Züge senken oder die Spannung für stärkere Dampfwolken erhöhen.

Kontinuierliche, gleichmäßige Wolken im Handumdrehen

Die Fino wurde auch konzipiert, um das Problem von verstopften Kartuschen zu lösen, mit dem Verbraucher oftmals zu kämpfen haben. Ausgestattet mit einer 10-Sekunden-Vorheizfunktion erwärmt sich die Fino-Batterie sofort bei sanftem Druck auf die Vorheiztaste, um eventuelle Verstopfungen der Kartusche zu vermeiden und im Handumdrehen glatte und gleichmäßige Wolken zu erzeugen.

Kleine Batterie, große Diskretion

Als die bei weitem kleinste Batterie im Sortiment der Marke ist die Mini-Vape-Batterie Fino so kompakt wie zwei AA-Batterien und passt problemlos in eine Hand oder Tasche. Die abgerundeten, rechteckigen Aussparungen auf beiden Seiten der Batterie wurden so konzipiert, dass der Blick auf das verbleibende Öl in der Kartusche frei ist, ohne dass man sie herausnehmen muss. Das Metallgehäuse und die abgerundeten Kanten bieten zudem einen ergonomischen Griff und sorgen dafür, dass das Gerät bequem und angenehm in der Hand liegt.

Batterielaufzeit und Spannungseinstellungen auf einen Blick

Die Fino macht Schluss mit endlosen Tastendrücken und Unklarheiten. Die eingebauten LED-Leuchten, die sich neben dem Bedienfeld der Ladestation befinden, bieten einen kompletten Überblick über die aktuelle Spannungseinstellung und den Batterieladezustand sowohl der Mini-Vape-Batterie als auch der Ladestation.

Informationen zu CCELL

CCELL ist eine Technologiemarke und ein globaler Innovator im Bereich der tragbaren Verdampfer, der die Branche durch die Einführung der keramischen Heizkomponente revolutioniert hat. CCELL wurde in der Zentrale von Shenzhen Smoore Technology Limited gegründet, die auf mehr als 10 Jahre Erfahrung in der Verdampfungsindustrie zurückblicken kann. Mit fortschrittlichen FuE-Ressourcen, patentierten Technologien, starken Produktionskapazitäten und zuverlässigen Qualitätskontrollsystemen, ist CCELL auf der ganzen Welt für seine außergewöhnliche Verdampfertechnologie und seine hochwertigen Geräte bekannt.

Erfahren Sie mehr über CCELL unter www.ccell.com

