Die jüngste Rallye im Kryptowährungsmarkt hat Aktien von Unternehmen wie Coinbase Global und MicroStrategy, die in digitalen Vermögenswerten tätig sind, stark ansteigen lassen. Dieser Aufschwung stellt eine Herausforderung für Händler dar, die Short-Positionen halten und gegen diese Unternehmen wetten. Seit Anfang September ist Bitcoin um etwa 70 Prozent gestiegen, was auch den Aktien von Coinbase und MicroStrategy einen kräftigen Schub gab. "Krypto-Aktien haben sich zusammen mit Kryptowährungen erholt, und Leerverkäufer haben aufgrund der Stärke des Sektors große Mark-to-Market-Verluste erlitten", erklärt Ihor Dusaniwsky von S3 Partners. Leerverkäufer, die auf fallende Kurse spekulieren, geraten unter Druck, wenn die Aktienkurse steigen. Sie verzeichneten 2023 Mark-to-Market-Verluste von 6,1 Milliarden US-Dollar, wobei ein Großteil auf Coinbase konzentriert war. Nach einem Tiefstand von Bitcoin im September flossen weitere rund 700 Millionen US-Dollar in Leerverkäufe gegen Coinbase und andere. "Die Verdoppelung der Leerverkäufe im September war eine schlechte Entscheidung: 2,7 Milliarden US-Dollar der Marktwertverluste seit Jahresbeginn sind seitdem entstanden", so Dusaniwsky. Ein möglicher "Short Squeeze" könnte zu weiteren Käufen führen, die die Kursgewinne befeuern und die Verluste der Leerverkäufer vergrößern. "Die Mark-to-Market-Verluste bei Kryptoaktien steigen weiter, während die Preise für Kryptowährungen steigen, was zu einer Umkehr der jüngsten Leerverkäufe in diesem Sektor führen sollte", schlussfolgert Dusaniwsky.