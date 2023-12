Bolivien in Wirtschaftsbündnis Mercosur aufgenommen

RIO DE JANEIRO (dpa-AFX) - Beim Mercosur-Gipfel in Rio de Janeiro ist Bolivien als neues Mitglied des südamerikanischen Wirtschaftsbündnisses aufgenommen worden. "Unsere Gruppe wird durch den Beitritt von zwölf Millionen bolivianischen Brüdern und Schwestern noch stärker. Die Wirtschaftsleistung des Mercosur wird um 43 Milliarden Dollar steigen", schrieb der brasilianische Präsident Luiz Inácio Lula da Silva am Donnerstag auf der Plattform X, ehemals Twitter.

"Bolivien ist eine der am schnellsten wachsenden Volkswirtschaften der Region und der Welt. Sein Territorium verfügt über reichhaltige Bodenschätze, die den Weg für die Energiewende ebnen." Das südamerikanische Binnenland besitzt beispielsweise große Vorkommen an Lithium, das in den Batterien von Elektroautos zum Einsatz kommt.