CHINT wird von Forbes China zum "ESG-Innovationsunternehmen" ernannt

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Kürzlich fand in Shenzhen die Veranstaltung

Forbes China ESG Innovation Enterprise Selection statt. Regierungsvertreter,

Wirtschaftsvertreter, ESG-Experten und andere nahmen an der Veranstaltung teil,

um die besten ESG-Praktiken auszutauschen und innovative ESG-Denkweisen zu

diskutieren. Luan Guangfu, der amtierende Präsident des CHINT -Konzerns, wurde

zu der Veranstaltung eingeladen und hielt einen Vortrag.



Während der Veranstaltung wurden die Ergebnisse der "2023 Forbes China ] ESG

Innovation Enterprise Selection" bekannt gegeben, und CHINT wurde für seine

ESG-Bemühungen ausgezeichnet. Forbes China erklärte, dass die Veranstaltung

darauf abzielt, Innovationen und herausragende Leistungen von Unternehmen in den

Bereichen Umwelt, soziale Verantwortung und Unternehmensführung (ESG)

kontinuierlich zu fördern und hervorzuheben.





"CHINT bezieht als Pionier und Erforscher einer grünen und kohlenstoffarmenEntwicklung ESG-Prinzipien in seine Unternehmensentwicklungsstrategie ein underforscht digitale Lösungen und Initiativen zur Kohlenstoffneutralität", betonteLuan Guangfu.CHINT hat sich zum Ziel gesetzt, ein weltweit führender Anbieter vonintelligenten Energielösungen zu sein und seine Mission, Energie sicherer,grüner, bequemer und effizienter zu machen, mit den Zielen der nachhaltigenEntwicklung und des Umweltschutzes in Einklang zu bringen. Das Unternehmenbeteiligt sich aktiv am Bau neuer Energiesysteme und neuerStromversorgungssysteme und bezieht dabei die ESG branchenübergreifend ein.Tochtergesellschaften des CHINT-Konzerns, darunter CHINT Electrics, Astronergyund CHINT Aneng, haben in diesem Jahr ESG-Berichte veröffentlicht, in denen sieESG-Konzepte und -Praktiken vorstellen.Das "Photovoltaik+"-Branchenmodell von CHINT kombiniert wirtschaftliche, sozialeund ökologische Vorteile und fördert die innovative Integration verschiedenerSzenarien, wie Sand und Solarstrom, Fischerei und Solarstrom, Landwirtschaft undSolarstrom sowie Forstwirtschaft und Solarstrom. Dieser Ansatz hat zu positivenwirtschaftlichen, ökologischen und sozialen Vorteilen geführt. Derzeit hat CHINTweltweit in eine kumulative Kapazität von über 31 GW investiert, die jährlichmehr als 34 Milliarden kWh Ökostrom liefert und die Kohlendioxidemissionen umüber 35 Millionen Tonnen reduziert.Angesichts der Herausforderungen des Klimawandels ist eine globaleZusammenarbeit unerlässlich. Lily Zhang, Präsidentin von CHINT Global, CHINTElectrics und CHINT Global, betonte die Vorteile der Zusammenarbeit, desBrainstormings und des Technologieaustauschs, die sich aus der Zusammenarbeitergeben. 2023 veröffentlichte CHINT in Zusammenarbeit mit dem internationalenBeratungsunternehmen Kearney das "CHINT-Weißpapier zur Kohlenstoffneutraltitätvon Elektrogeräten" und die "Erklärung zur Kohlenstoffneutralität".Die Komplexität der Welt bringt neue Hindernisse mit sich, die grüneDekarbonisierungslösungen noch wichtiger machen. CHINT baut seine Vorteile inder gesamten Kette weiter aus und bietet sicherere, umweltfreundlichere,bequemere und effizientere Energie, um globale Partner zu unterstützen und einegrüne, kohlenstoffarme und qualitativ hochwertige Entwicklung in allen Branchenzu fördern.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2295399/CHINT_Named_ESG_Innovation_Enterprise_Forbes_China.jpgView original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/chint-wird-von-forbes-china-zum-esg-innovationsunternehmen-ernannt-302009251.htmlPressekontakt:Cora Geng,gxiaol@chintglobal.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/136148/5667348OTS: CHINT Global