ARTBIO schließt eine überzeichnete und aufgestockte Serie-A-Finanzierung in Höhe von 90 Millionen US-Dollar ab, um die Entwicklung der Pipeline und der Isotopentechnologie einer neuen Klasse von Alpha-Radioliganden-Therapien voranzutreiben

Das Management-Team wird durch die Ernennung der beiden Experten für Radiopharmazie, Dr. pharm. Philippe Dasse und Daniel Rossetto, erweitert

CAMBRIDGE, Massachusetts, OSLO, Norwegen, LONDON und BASEL, Schweiz, 7. Dezember 2023 /PRNewswire/ -- ARTBIO, Inc. (ARTBIO), ein in der klinischen Phase tätiges radiopharmazeutisches Unternehmen, das an der Entwicklung einer neuen Klasse von zielgerichteten Alpha-Radioliganden-Therapien (ART) arbeitet, gab heute den Abschluss einer überzeichneten und aufgestockten Serie-A-Finanzierung in Höhe von 90 Millionen US-Dollar bekannt, die gemeinsam von Third Rock Ventures und einem namentlich nicht genannten Healthcare-Fonds durchgeführt wurde. Daneben haben sich auch die Seed-Lead-Investoren F-Prime Capital und Omega Funds maßgeblich an der Finanzierung beteiligt. Die vorangegangene Seed-Investitionsrunde des Unternehmens in Höhe von 23 Millionen US-Dollar wurde im Juni 2023 bekannt gegeben.

Parallel zum Abschluss der Serie A hat ARTBIO die Branchenveteranen Dr. pharm. Philippe Dasse, der als technischer Leiter tätig sein wird, und Dr. Daniel Rossetto, der als Leiter und Senior-Vizepräsident für die Bereiche Lieferkette und externe Fertigung zuständig sein wird, ernannt. Philippe und Daniel werden in diesen Funktionen die Entwicklung und den Ausbau des einzigartigen dezentralen Produktionsnetzwerks von ARTBIO leiten, um die klinische Pipeline des Unternehmens zu unterstützen.

„Wir freuen uns sehr über die Unterstützung durch unsere neuen und bestehenden Investoren, darunter Third Rock Ventures, F-Prime Capital und Omega Funds. Diese Gruppen steuern wichtiges Fachwissen im Bereich der Unternehmensskalierung und der Pipeline-Entwicklung bei, was für die weitere Entwicklung unserer Programme und Pipeline von unschätzbarem Wert sein wird", so Dr. Emanuele Ostuni, Geschäftsführer von ARTBIO. „Das nächste Jahr wird für unser Unternehmen von großer Bedeutung sein, da wir unser führendes Programm AB001 und unsere gesamte Pipeline vorantreiben und mit unserer AlphaDirect-Technologie zugleich ein dezentrales Produktionsnetzwerk weiterentwickeln werden. Die Verstärkung des ARTBIO-Teams durch Philippe und Daniel trägt auch dazu bei, unsere Expertise im Bereich der Herstellung zu vertiefen, um eine effiziente Herstellung und nahtlose Bereitstellung unserer neuartigen Pb212-Alpha-Radioliganden-Therapien für Patienten zu gewährleisten."