Bill Gates, bekannt für seine Rolle bei Microsoft, verdient täglich das Drei- bis Vierfache dessen, was ein durchschnittlicher Mensch in seinem Leben verdient. Sein Tagesverdienst liegt zwischen 7,6 und 10,95 Millionen US-Dollar. In den letzten 25 Jahren war Gates 15 Jahre lang an der Spitze der Forbes-Reichenliste, wurde jedoch 2018 von Jeff Bezos und 2022 von Elon Musk abgelöst. Aktuell ist Bernard Arnault mit 211 Milliarden US-Dollar die Nummer eins. Gates' Vermögen geht weit über den Wert seiner Microsoft-Aktien hinaus, die nur etwa 12,5 Prozent seines Nettovermögens ausmachen. Es umfasst Immobilieninvestitionen, Anteile an Luxushotels und anderen Unternehmen. Gates engagiert sich auch philanthropisch und hat über seine Stiftung Milliarden für die Bekämpfung von Armut, Krankheit und Ungleichheit bereitgestellt. Jüngst erweiterte er sein Portfolio durch den Erwerb eines Anteils an Heineken und investierte in Grundbesitz, einschließlich etwa 1000 Quadratkilometer Ackerland in den USA.