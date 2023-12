Qianhai baut Vorsprung bei industrieller Diversifizierung weiter aus

SHENZHEN, China, 8. Dezember 2023 /PRNewswire/ -- In einer Ära der globalen Vernetzung führt Qianhai den neuen Trend bei Chinas industrieller Entwicklung durch Branchendiversifizierung und Innovation an. Bei der kürzlich abgehaltenen Qianhai Global Investment Promotion Conference stellte Qianhai die neuen „sechs Ballungsgebiete" vor. Qianhai stärkt hochwertige Dienstleistungen wie Lieferkette, Versanddienste und internationale Beratung und führt gleichzeitig zukunftsweisende Branchen und fortgeschrittene Fertigungssektoren wie künstliche Intelligenz, integrierte Schaltkreise und schiffstechnische Ausrüstung ein. Dies eröffnet neue Möglichkeiten für die integrierte Entwicklung moderner Dienstleistungen und fortschrittlicher Fertigung.

In den letzten Jahren hat Qianhai seinen Vorsprung bei der industriellen Diversifizierung erweitert. Laut der Behörde der Qianhai Shenzhen-Hong Kong Modern Service Industry Cooperation Zone haben sich zahlreiche Unternehmen in vorteilhaften Branchen wie grenzüberschreitendem E-Commerce, Finanzen, Recht, steuerbezogenen Dienstleistungen und Finanzleasing in Qianhai angesiedelt, um eine neue Phase der Geschäftsentwicklung zu beginnen.