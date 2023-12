HISENSE STELLT AUF DER CES 2024 DIE ZUKUNFT DER DISPLAY-TECHNOLOGIE VOR

SUWANEE, Georgia, 8. Dezember 2023 /PRNewswire/ -- Hisense, das globale Unternehmen für Unterhaltungselektronik und Haushaltsgeräte, lädt das Publikum aus aller Welt ein, mit dem Unternehmen auf der CES 2024 die Zukunft der Display-Technologie zu entdecken. Hisense wird zahlreiche bahnbrechende Innovationen vorstellen, die die Art und Weise, wie wir mit Bildschirmen interagieren, neu definieren.

Das Medienevent von Hisense beginnt am Montag, den 8. Januar 2024, um 9:00 Uhr im Mandalay Bay Convention Center, South Seas Ballroom F in Las Vegas, Nevada, und steht unter dem Motto „See. Connect. Experience." („Sehen. Verbinden. Erfahren.") Gehören Sie zu den Ersten, die die nächste Generation der Display-Technologie und die Zukunft von Hisense hautnah erleben.