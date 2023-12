IonOpticks und Newomics erweitern die Zugänglichkeit der Chromatographie für Massenspektrometrie-Systeme von Agilent, Shimadzu folgt in Kürze

Melbourne, Australien (ots/PRNewswire) - IonOpticks, das international führende

Unternehmen für leistungsstarke Flüssigchromatographie mit Massenspektrometrie,

freut sich, eine spannende Zusammenarbeit mit Newomics Inc. anzukündigen, das

eine Schnittstellenlösung für seine Flaggschiffprodukte, die Säulen der der

Aurora-Serie, und Massenspektrometrie-Systeme von Agilent, produziert hat.



IonOpticks ist für seine branchenführenden Chromatographielösungen bekannt,

insbesondere die Aurora-Serie, die für ihre Präzision, Effizienz und

Zuverlässigkeit im Bereich der Proteinaufreinigung und -analyse gefeiert wird.

Diese Partnerschaft unterstreicht das Bestreben von IonOpticks, seine

wegweisenden Chromatographie-Technologien für ein breiteres Feld zugänglich und

anwendbar zu machen.





Dank der innovativen Entwicklung der UniESI Source von Newomics sind die Säulender Aurora-Serie von IonOpticks jetzt nahtlos mit Agilent-Massenspektrometernkompatibel. Diese neuen Verbesserungen eröffnen Forschern und Laboren, dieAgilent-Massenspektrometer verwenden, neue Wege, die erstklassige Leistung derSäulen der Aurora-Serie zu nutzen und die Vorteile und Möglichkeiten der Nano-und Mikrodurchflussmethoden zu entdecken.Die Säulen der Aurora-Serie haben sich bewährt und steigern die Leistung derführenden Massenspektronomie-Systeme von Marken wie Thermo, SCIEX und Bruker.Diese Zusammenarbeit ist ein bedeutender Schritt im Bestreben von IonOpticks,alle Forscher mit den besten Chromatographie-Systemen auszustatten, ungeachtetder Massenspektrometer, die sie verwenden. Auch für Massenspektrometer vonShimadzu wird in Kürze eine vergleichbare Lösung verfügbar sein.Dr. Jarrod Sandow, Leiter der Produktentwicklung bei IonOpticks, betont, wiewichtig diese Entwicklung ist: "Durch die Zusammenarbeit mit Newomics setzen wirneue Möglichkeiten in der LC-MS-Technologie frei. Dieser Schritt erweitert nichtnur die Kompabilität der Säulen der Aurora-Serie, sondern schafft auch neueChancen für die Forschung in der Proteomik.""Wir setzen neue Standards bezüglich der Sensibilität und Effizienz undversetzen Wissenschaftler in die Lage, komplexe biologische System tiefergehendzu ergründen und bahnbrechende Entdeckungen zu machen. Wir sind überzeugt, dassdies ein Wendepunkt ist, der es ermöglichen wird, das Potenzial derMassenspektronomie in der Forschung und in klinischen Anwendungen vollauszuschöpfen", fügte Dr. Sandow hinzu.Die Zugänglichkeit der Säulen der Aurora-Serie von IonOpticks durch die UniESISource von Newomics eröffnet Verwendern von Agilent-MS-Systemen aufregende