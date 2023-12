In Nanning kommen Experten zusammen, um die hochwertige Entwicklung der Nachtökonomie von Guangxi zu unterstützen

NANNING, China, 8. Dezember 2023 /PRNewswire/ -- Vom 4. bis 5. Dezember fanden einige Nebenveranstaltungen der Guangxi Night Economy High-Quality Development Exchange Conference in Nanning, Guangxi statt. Über 300 renommierte Experten, Unternehmer und Vertreter von Branchenverbänden aus dem ganzen Land trafen sich in Nanning, um die Strategien und Pläne für die hochwertige Entwicklung der Nachtökonomie von Guangxi zu besprechen. Auf dem Programm standen Reden von Experten, die Präsentation von Fallbeispielen und Marken sowie die Besichtigung von Standorten, eindrucksvolle Erlebnisse und vieles mehr.

Lai Fuqiang, Mitglied des Parteikomitees und stellvertretender Direktor der Abteilung für Kultur und Tourismus der autonomen Region Guangxi Zhuang erklärte, dass Guangxi sich in der subtropischen Monsun-Klimazone befindet, mit einem warmen und angenehmen Klima, einer ausgezeichneten ökologischen Umwelt, wunderschöner Landschaft, einzigartigen ethnischen Bräuchen, einer farbenfrohen Kultur und einer Atmosphäre eines starken urbanen Nachtlebens – einzigartige Vorteile für die Entwicklung der Nachtökonomie in der Provinz. In den letzten Jahren konzentrierte sich das Ministerium für Kultur und Tourismus auf die Entwicklung der Nachtökonomie, um den Konsum zu fördern, die Beschäftigung zu stabilisieren und den Lebensunterhalt der Menschen zu sichern. Es wurden zahlreiche Maßnahmen ergriffen, um die Entwicklung der Nachtökonomie zu stärken. Zu diesen Maßnahmen gehörten Untersuchungen des potenziellen Index des Nachtkonsums neuer Konsumentengruppen in China und die Untersuchung der Entwicklung der Nachtökonomie von Guangxi. Die Belohnungen für phänomenale Kulturtourismusprojekte und -marken wurden erhöht und es wurden intensiv Aktivitäten zum Thema Nachtkultur und Tourismuskonsum durchgeführt, wodurch die hochwertige Entwicklung der Nachtökonomie effektiv gestärkt wurde.