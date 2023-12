USA stellen Weltraumstreitkräftekommando Europa und Afrika in Dienst

RAMSTEIN (dpa-AFX) - Bei einer Zeremonie auf dem Luftwaffenstützpunkt Ramstein in Rheinland-Pfalz stellen die USA am Freitag (10.00 Uhr) ihr Weltraumstreitkräftekommando Europa und Afrika offiziell in den Dienst. Laut Gesetz soll die Space Force die Operationsfreiheit der USA im All gewährleisten und die Interessen der Amerikaner dort schützen.

