Um das Ausmaß seines Vermögens zu veranschaulichen: Bill Gates verdient täglich das Drei- bis Vierfache dessen, was ein durchschnittlicher Mensch in seinem Leben verdient, also etwa 2,4 Millionen Euro in Deutschland oder 2,7 Millionen US-Dollar in den USA. Schätzungen zufolge liegt Gates Tagesverdienst zwischen 7,6 und 10,95 Millionen US-Dollar. Der höhere Wert entspricht etwa 117 US-Dollar pro Sekunde – der niedrigere etwa 320.000 US-Dollar pro Stunde.

In den vergangenen 25 Jahren war Gates laut Forbes in 15 Jahren an der Spitze der Reichenliste. Er wurde 2018 von Amazon-Chef Jeff Bezos abgelöst, der das Zepter 2022 an Elon Musk weiterreichte. Im laufenden Jahr ist der LVMH-Chef Bernard Arnault mit 211 Milliarden US-Dollar die Nummer eins.