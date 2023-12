DEUTSCHLAND: - ROBUST - Nach dem kleinen Rückschlag auf der Rekordjagd des Dax winken am Freitag wieder moderate Gewinne. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex gut zweieinhalb Stunden vor dem Handelsauftakt rund 0,2 Prozent höher auf 16 663 Punkte. Er bewegt sich damit wieder auf seinen Rekord vom Mittwoch bei 16 727 Punkten zu. Die bisherige Jahresendrally von über 14 Prozent war gerade von der Hoffnung auf bald wieder sinkende Zinsen getragen. Umso interessanter wird der US-Arbeitsmarktbericht für November am Nachmittag, weil die US-Notenbank Fed den Jobmarkt stark beachtet.

USA: - GEWINNE - An den US-Börsen sind am Donnerstag vor allem Technologieaktien gefragt gewesen. Hier sorgte einmal mehr das Thema Künstliche Intelligenz (KI) für Optimismus unter Anlegern. Die Kursgewinne der beiden KI-Schwergewichte AMD und Alphabet bescherten dem technologielastigen Nasdaq 100 ein Plus von 1,48 Prozent auf 16 022,49 Punkte. Der Index überwand damit wieder die 16 000er Marke. Der Leitindex Dow Jones Industrial kam nach anfänglichen Verlusten noch auf ein kleines Plus.

ASIEN: - GEMISCHT - In Asien stand die Börse in Japan weiter unter Druck wegen des starken Yen und der anhaltenden Spekulation, dass eine Wende in der bislang sehr lockeren Geldpolitik bevorstehen könnte. Der japanische Leitindex Nikkei 225 sackte um 1,7 Prozent ab auf den niedrigsten Stand seit einem Monat. In China holten die Börsen zwischenzeitliche Verluste auf: Der CSI 300 mit Werten der Handelsplätze in Shanghai und Shenzhen lag zuletzt mit 0,4 Prozent im Plus, während sich der Hang-Seng-Index in Hongkong mit 0,1 Prozent in der Gewinnzone bewegte.

DAX 16628,99 -0,16%

XDAX 16648,90 +0,12%

EuroSTOXX 50 4473,77 -0,21%

Stoxx50 4029,21 -0,32%



DJIA 36117,38 +0,17%

S&P 500 4585,59 +0,80%

NASDAQ 100 16022,49 +1,48%



------------------------------------------------------------------------------- ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN:



Bund-Future 135,36 -0,06% °



DEVISEN:



Euro/USD 1,0784 -0,11%

USD/Yen 143,99 +0,18%

Euro/Yen 155,28 +0,08%



ROHÖL:



Brent 75,49 +1,44 USD WTI 70,59 +1,25 USD °

