Persistent gewinnt dieses Jahr vier Star of Excellence(TM) Awards 2023 von ISG, die den höchsten Standard für herausragenden Kundenservice würdigen

Santa Clara, Kalifornien, und Pune, Indien (ots/PRNewswire) - Persistent Systems(https://www.persistent.com/) (BSE: PERSISTENT) (NSE: PERSISTENT), ein weltweitführendes Unternehmen im Bereich digitales Engineering undUnternehmensmodernisierung, freut sich bekannt zu geben, den renommierten Starof Excellence(TM) Award 2023 von ISG gleich in vier Kategorien gewonnen zu haben- Universal Industry (Universelle Industrie), Cloud Native (Cloud-nativ), BFSIsowie Healthcare and Pharmaceuticals (Gesundheitsversorgung und Pharmazeutika).Die Auszeichnungen sind eine Anerkennung für das Engagement von Persistent beider Bereitstellung einzigartiger Geschäftslösungen, die auf den neuesteninnovativen Technologien basieren. So werden außergewöhnlicheEndbenutzererfahrungen erzielt, die für Kunden einen erheblichen Nutzen bringen.Die Preisträger wurden auf der Grundlage von 2.250 Nominierungen aus einerGruppe von 150 Anbietern ausgewählt. Die Information Services Group (ISG)bewertete jeden Anbieter anhand der Qualität seiner Dienstleistungen unterAnwendung einer detaillierten Methodik, die die Leistungen in den BereichenGeschäftskontinuität und Flexibilität, Zusammenarbeit und Transparenz,Ausführung und Lieferung, Governance und Compliance, Innovation undVordenkerrolle sowie Mitarbeiter und kulturelle Kompetenz erfasst. Persistenthat als einziger Anbieter in vier verschiedenen Kategorien gewonnen.Hohe Punktzahlen erhielt Persistent für seine Cloud-nativeTechnologieführerschaft und seine umfassende Branchenexpertise in den BereichenBFSI, Gesundheitsversorgung und Pharmazeutika. Der Universal Industry Awardzeichnet Persistent als den besten Anbieter in allen in der diesjährigenBewertung berücksichtigten Branchen aus. Die Anerkennung durch ISG zeigt, dassPersistent sich dafür einsetzt, den Wert für seine Kunden zu steigern, indem esihre Technologieinvestitionen zukunftssicher macht und so für langfristigeEffizienz und Wachstum sorgt.Paul Gottsegen, Partner und Präsident, Abteilung für Forschung undKundenerfahrung bei ISG:"Herzlichen Glückwunsch an Persistent für den Erhalt des Star of Excellence(TM)Award von ISG in vier Kategorien in diesem Jahr, einschließlich des UniversalIndustry Award für die höchste kumulative Bewertung im Bereich derKundenzufriedenheit für branchenspezifische Dienstleistungen. Die Unternehmenhaben Persistent für seine außergewöhnliche Kundenorientierung und seinausgeprägtes Verständnis für das Geschäft und die Branche des jeweiligen Kundenhoch bewertet. Im Jahr 2023 teilten mehr Unternehmen als je zuvor ihre