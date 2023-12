Der Trend im DAX ab dem Dezemberstart ist unbestritten positiv. Wir stellten ihn in der Morgenanalyse am Donnerstag entsprechend so dar:

In meinem Trading wartete ich am Morgen nach einem GAP auf der Oberseite erst einmal ab, ob wir in die Konsolidierungszone des Tages zuvor eindringen und diese auch als Unterstützung noch einmal etablieren können. Dies sah kurzfristig an der 16.600er-Region folgendermaßen aus:

Der Einstieg erfolgte dann nach "Plan" und das Ziel war das beschriebene GAP auf der Oberseite erst einmal, was bei geringer Volatilität entsprechend einen Intraday-Widerstand bildete:

Das gezeigte GAP wurde erst später ganz geschlossen. Bei dem geringen Momentum am Donnerstag war keine nachhaltige Bewegung oder gar ein starker Trend zu identifizieren:

Es besteht die Gefahr, dass wir hier nach einer längeren Seitwärtsphase direkt die ersten Trendlinien brechen (hier der Endloskontrakt und somit den Druck zur Unterseite verstärken:

Dadurch könnte sich im Big Picture ein stärkerer Rücklauf einstellen, den ich gestern so skizziert hatte:

Immerhin war das Momentum über Wochen hinweg extrem hoch. In dem Tempo geht ein Trend selten über Monate hinweg weiter:

Im Abgleich mit den Daten der Börse Frankfurt siehst Du die geringe Bandbreite von nur 40 Punkten deutlich:

Hier sind alle Marktteilnehmer:innen vor allem auf den US-Arbeitsmarktbericht heute gespannt.

Blicken wir vorab auf die US-Daten und die Vorbörse am Freitag.

Wieder starke Wall Street und verhaltene DAX-Vorbörse

Der Mittwoch war ein schwacher Tag, der vor allem im Nasdaq nach der Eröffnung über 16.000 Punkten zu Abgaben führten (Rückblick);

Doch am Donnerstag drehte der Markt erneut und eroberte diese Marke zurück. Sie gilt als Bereich der letzten Widerstände vor einem Jahreshoch im Nasdaq:

Der Dow Jones konnte das anfängliche Plus diesmal auch halten. Vor allem die Chipwerte AMD und Nvidia waren gefragt.

Alle Schlusskurse der internationalen Börsenplätze siehst Du hier:

Mit diesen Voraussetzungen ist auch der DAX weiterhin in der Konsolidierungszone. Die Vola von gestern dürfte jedoch nicht mehr unterschritten werden können, in Anbetracht der Daten um 14.30 Uhr:

Die 16.610 war das Hoch aus der Vorbörse am Vortag, sodass diese Marke heute Morgen erst einmal genauer im Fokus steht.

Welche Termine stehen heute noch auf der Agenda?

Termine am Freitag 08.12.2023

Direkt am Morgen blicken wir auf die Verbraucherpreise aus Deutschland und warten dann auf den US-Arbeitsmarktbericht um 14.30 Uhr.

Das Reuters Uni Michigan Verbrauchervertrauen leitet dann noch einmal 16.00 Uhr mit neuen Daten den Freitag ein.

Alle Termine des Tages mit den entsprechenden Prognosen siehst Du hier:

Weitere Quartalszahlen für die neue Woche aus dem US-Handel habe ich Dir hier hinterlegt:

Damit wünsche ich uns beim gleich startenden Handel vorab viel Erfolg.

Dein Andreas Bernstein

