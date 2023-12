Vorbörslich auf Tradegate stiegen am deutschen Aktienmarkt am Freitag die Papiere von Airbus nach einer Kaufempfehlung der Deutschen Bank um ein Prozent zum Xetra-Schluss. Nemetschek hingegen fielen um 2,7 Prozent. Für den Bausoftware-Anbieter hatte die Berenberg Bank das Kaufvotum gestrichen.

Die bisherige Jahresendrally des Dax von fast 14 Prozent war gerade von der Hoffnung auf bald wieder sinkende Zinsen getragen. Umso interessanter wird der US-Arbeitsmarktbericht für November am Nachmittag. Ausgerechnet ein zu guter Bericht könne zur Gefahr für die Börse werden, warnte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach der jüngsten Verschnaufpause vom Anstieg in Rekordhöhen dürfte der Dax am Freitag die Klettertour wieder aufnehmen. Der X-Dax als Indikator für den Leitindex signalisierte eine Stunde vor dem Xetra-Start ein Plus von 0,2 Prozent auf 16 656 Punkte. Der Dax bewegt sich damit auf seinen Rekord vom Mittwoch bei 16 727 Punkten zu. Der Eurozonen-Index EuroStoxx 50 wird am Freitag mit einem Zuwachs von 0,1 Prozent erwartet.

