NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat Nokia von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 4,00 auf 3,10 Euro gesenkt. Die Entscheidung von AT&T für die Firma Ericsson bei einem Großauftrag für den Open-RAN-Mobilfunk bedeute für Nokia Gegenwind, schrieb Analyst Janardan Menon in einer am Freitag vorliegenden Studie. Den Finnen gingen Umsätze von AT&T verloren und dadurch würden angepeilte Verbesserungen bei Wachstum und Profitabilität im Mobilfunk-Netzwerkgeschäft aufgeschoben./ajx/tav

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.12.2023 / 15:08 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.12.2023 / 19:00 / ET

Rating: Hold

Kursziel: 3,10 Euro