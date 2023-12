Weniger Bestellungen bei deutscher Elektroindustrie

FRANKFURT (dpa-AFX) - Bei der deutschen Elektro- und Digitalindustrie sind im Oktober weniger Bestellungen eingegangen als ein Jahr zuvor. Der Orderwert ging um 3,2 Prozent zurück, wie der Branchenverband ZVEI am Freitag in Frankfurt berichtete. In den ersten zehn Monaten dieses Jahres haben sich vor allem Kunden aus dem EU-Ausland zurückgehalten, so dass der Bestellwert in diesem Zeitraum 1,4 Prozent hinter dem Vorjahresniveau zurückblieb. Die preisbereinigte Produktion liegt nach zehn Monaten 2,2 Prozent über dem Wert aus 2022. Einschließlich der Preiserhöhungen haben die Unternehmen den Umsatz um 8,9 Prozent auf 198,5 Milliarden Euro gesteigert./ceb/DP/mis