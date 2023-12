Gold seitwärts

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Japans BIP sinkt im Septemberquartal um 2,9 %.Kommentar: In Japan kann die Zentralbank den Leitzins nicht senken, weil er seit 2016 bis -0,1 % liegt.Die EdelmetallmärkteAuf Eurobasis entwickelt sich der Goldpreis bei einem unveränderten Dollar seitwärts (aktueller Preis 60.507 Euro/kg, Vortag 60.527 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten. Wegen der unkontrollierten Staats- und Unternehmensfinanzierung durch die Zentralbanken im Schatten der Corona-Krise haben wir das Kursziel für den Goldpreis auf 2.300 $/oz bis 2.500 $/oz angehoben und empfehlen, wegen fehlender Anlagealternativen voll in Gold, Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.Silber gibt leicht nach (aktueller Preis 23,80 $/oz, Vortag 23,84 $/oz). Platin erholt sich (aktueller Preis 915 $/oz, Vortag 892 $/oz). Palladium zieht an (aktueller Preis 964 $/oz, Vortag 936 $/oz). Die Basismetalle befestigen sich um etwa 0,5 %. Der Ölpreis steigt (aktueller Preis 75,44 $/barrel, Vortag 74,98 $/barrel).Der MSCI-Goldminenindex verliert 1,0 % auf 427,18 $. Der MSCI-Silberminenindex verliert 0,6 % auf 381,49 $. Bei den Standardaktien gibt B2 Gold 2,1 % nach. Franco-Nevada befestigt sich um 0,5 %. Bei den kleineren Werten fallen Gold Resource 7,4 %, Chesapeake 6,0 % und Osisko Mining 5,4 %. Monument verbessern sich 3,5 % und McEwen 3,3 %. Bei den Silberwerten fallen Bear Creek 4,6 %, Santacruz 4,2 % und Sierra 4,1 %. Metallic kann 3,0 % zulegen.Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel uneinheitlich. Bei den Platinwerten ziehen Impala 6,2 % und Sibanye 2,6 % an. Anglogold fallen 3,6 % und DRD 3,5 %.Die australischen Werte entwickeln sich heute Morgen etwas leichter. Bei den Produzenten fallen Pantoro 5,9 %, Calidus 5,4 % und Aurelia 4,6 %. Westgold befestigt sich 2,8 %. Bei den Explorationswerten verliert Emmerson 5,1 %. Bei den Metallwerten ziehen Image 7,9 % und Mt Gibson 3,8 % an.