Der weltgrößte Musik-Streamingdienst Spotify überrascht dieses Jahr mit der dritten Entlassungswelle. In der Nacht zum Montag, dem 4. Dezember, gab Firmengründer Daniel Ek in einem Brief an die Mitarbeiter bekannt, dass rund 17 Prozent der Belegschaft das Unternehmen verlassen müssten. Nach Angaben eines Sprechers entspricht dies rund 1.500 Arbeitsplätzen. Als Grund nannte Spotify-Chef Ek, dass sich das Wirtschaftswachstum dramatisch verlangsamt habe und Kapital teurer geworden sei. Spotify ist keine Ausnahme von dieser Realität. Für das schwedische Unternehmen lief es zuletzt besser. Im vergangenen Quartal machte Spotify dank Einsparungen und Preiserhöhungen erstmals seit zwei Jahren wieder einen Gewinn. Mit mehr als einer halben Milliarde Nutzern weltweit ist Spotify der mit Abstand größte Musik-Streaming-Anbieter vor Apple und Amazon.

Erstmals seit Bestehen von Spotify beabsichtigt das Management ab dem Jahr 2024 einen Jahresgewinn zu erzielen. Für das Jahr 2025 ist ein Überschuss von 3,31 US-Dollar pro Aktie geplant. Damit nimmt das erwartete KGV auf aktuell 60,17 ab. In den Folgejahren planen die Aktionäre höhere Gewinne ein, womit das entsprechende KGV weiter sinken sollte. Fallen die erwarteten KGVs nicht, könnte dies an einem weiteren Anstieg des Aktienkurses liegen. Dies konnte bei der Veröffentlichung der Zahlen zum dritten Quartal 2023 am 24. Oktober beobachtet werden, nachdem Spotify die Marktteilnehmer positiv überraschte. Dabei sprang der Aktienkurs um rund 17 Prozent auf 170,63 US-Dollar. Auch die intendierten Einsparungen sorgten bei deren Veröffentlichung am 4. Dezember für einen Kurssprung um gute 8 Prozent nach oben. Beim Widerstand am Level von 204,80 US-Dollar kam der Kursaufschwung zum Stehen. Sorgt die Veröffentlichung der Arbeitsmarktdaten in den USA am heutigen Freitag für ein weiteres Sinken der Zinserwartungen, könnte der Spotify-Kurs den Widerstand bei 204,80 US-Dollar knacken und den höheren Widerstand bei 246,50 US-Dollar ins Visier nehmen.

Spotify Technology S.A. (Tageschart in US-Dollar) Tendenz: