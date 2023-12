Wirtschaft Dax startet freundlich - US-Arbeitsmarktdaten erwartet

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Freitag freundlich in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 16.660 Punkten berechnet, 0,2 Prozent über dem Schlussniveau vom Vortag.



An der Spitze der Kursliste rangierten Sartorius, Zalando und Airbus, die größten Abschläge gab es entgegen dem Trend bei Siemens Energy, Continental und Vonovia. Der Dax hänge derzeit an einem kleinen charttechnischen Widerstand fest, sagte Jochen Stanzl, Chef-Marktanalyst von CMC Markets. "Der Aufwärtstrend ist weiter intakt, solange das gestrige Tagestief hält. Wenn der Markt ein neues Hoch erreicht, wäre die Gefahr einer Trendumkehr gebannt."