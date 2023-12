US-Arbeitsmarktdaten könnten DAX weiter antreiben

Ein Rücklauf wird kommen und wohl dementsprechend stark ausfallen, die Frage ist, wann der DAX sein Verlaufshoch erreicht. Und zudem, ob der S&P 500 weiter an seinem Fibonacci-Fächer im Wochenchart um 4.620 Punkte nach unten abprallt oder ob es zu einem Durchbruch nach oben kommt und damit ein weiteres Long-Signal generiert wird.

Im Fokus stehen dabei am heutigen Freitag die US-Arbeitsmarktdaten am Nachmittag um 14:30 Uhr. Die US-Arbeitsmarktdaten könnten als weiterer Antreiber für die Aktienmärkte dienen und zu einem Durchbruch über den Widerstand um 4.600/4.620 Punkte im S&P 500 führen. Fallen die Arbeitsmarktdaten jedoch mau aus, wäre mit einem erneuten Abprall am Widerstand des S&P 500 zu rechnen. Was dann in der Folge auch den DAX belasten sollte.